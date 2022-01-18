Как пишет Politeka.net, в рамках концерта на Таймс-Сквер, который завершил тур Дмитрия Монатика по США, артист впервые вывел на сцену своих сыновей 6-летнего Даниила и 4-летнего Платона.

Новыми кадрами поделилась супруга певца Ирина Демичева, и поделилась своими впечатлениями. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Для нашей семьи этот тур судьбоносный! Мы впервые поехали в тур с сыновьями, они и ранее летали с нами точечно на концерты любимого папы и самого любимого Артиста, но чтобы прям в тур… это впервые... да ещё и в КАКОЙ ТУР… по городам США🗽 и завершающий был в Нью Йорке на Time Square, на соседней улице расположился мюзикл Lion King, и все огни Time Square... в памяти навсегда», - написала она.

Кадры восхитили пользователей Сети.

«Подаёте отличный пример малышам! Молодцы», «Ирочка, вы лучшие», «Вы - пример и восторг», - пишут в комментариях.

Напомним, Монатик в окружении семьи засветился возле известной киностудии.

Как сообщала Politeka, жена Монатика на глазах мужа прильнула к «Брэду Питту», кадры.

Также Politeka писала, что Дмитрий Монатик публично обратился к своему младшему сыну.