Как пишет Politeka.net, супруга известного украинского юмориста Юрия Ткача Виктория на своей странице в Инстаграм написала эмоциональный пост об их дочери Элизавете.

«Тебе всего лишь 7... Ты маленькая, неугомонная почемучка! Искренняя, открытая, любящая… Ты такая МОЯ! ❤ И так страшно, что кто-то или что-то может ранить тебя, сделать тебе больно.. Хочется защитить тебя, уберечь… или вооружить», - отметила жена артиста.

Виктория Ткач отметила, что за эти семь лет они вместе с дочкой прошли особый путь и не всегда на нем было легко.

«Скажу тебе честно, бывали периоды, когда мне было очень тяжело! Бывало, что накатывали страхи, усталость, раздражение, злость… Но я смотрела на тебя, моя девочка, и видела, как я нужна тебе, любящая и принимающая! И понимала, как нужна мне ты! И это заставляет меня работать над собой, меняться, учиться, взрослеть! Никогда раньше я не думала, что именно твое детство сделает меня действительно взрослой…», - отметила Виктория Ткач.

Она добавила, что вместе с супругом они пытаются все сделать для дочки, и всегда будут рядом.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" после коктейлей на отдыхе решил заговорить по-английски, но оконфузился.

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