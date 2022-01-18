Владимир Остапчук уже несколько лет строит отношения с нотариусом, которая также занимается танцами, передает Politeka.net. Примечательно, что ранее телеведущий развелся со скандалом, оставив жену и двое детей.

В теперешнем браке звезда решил задуматься о новом потомстве. Об этом говорит то, что пара готовит детскую комнату в своем новом доме. Супруги строит свой "гнездышко" в элитном поселке под Киевом.

В новых сторис жена Владимира Остапчука рассказала, как проходит работа с дизайнерами.

"В "Телеграме" у нас есть группа, называется "Домик Остапчуков"... Когда туда приходят сообщения, я просто радуюсь такой детской радостью, спешу открыть, что же нового сбросили дизайнеры. Вот уже совсем скоро они должны подготовить детскую, и это прям суперрадость. Вот и я не могу вам передать, с какой силой и ожиданием, я жду, как минимум, делать там ремонт", - поделилась Кристина.

Также жена Владимира Остапчука рассказала, что они решили увеличить кабинет телеведущего с девяти до двенадцати метров, ведь тот так давно мечтал иметь свой уголок.

Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала их новый большой дом в элитном поселке

Как сообщала Politeka, жена Остапчука честно ответила на нескромный вопрос об их брачном договоре

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