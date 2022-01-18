Как сообщает Politeka.net, вторая жена известного украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк, с которой он женился почти сразу после развода с матерью своих детей Еленой Войтенко, поделилась в Instagram откровением о брачном договоре. Как известно, Кристина сама юрист, так что не удивительно, что ей задали подобный вопрос.

В сторис поклонники спросили у Горняк: "Кристина, извините, может слишком вопрос, вы подписывали брачный договор?".

На это девушка честно ответила, что пока нет, но они с Владимиром это обсуждали. "Пока нет, но разговоры про финансовое распределение были, так как у мужа второй брак и есть свои моменты. Это всегда сложнее. Но мы вроде договорились. А вообще, я вижу, как Вова разводился с первой женой, поэтому я верю в его порядочность", - рассказала в сторис Кристина.

Напомним, Жена ведущего "Маски" Остапчука на элитном курорте похвасталась умением мужа: "Подловил...".

Как сообщала Politeka, Жена Остапчука в Куршевеле разозлила украинцев, похваставшись дорогой покупкой: "Нам, нищебродам, не понять".

Также Politeka писала, что Ведущий "Маски" Остапчук признался, за что ему "прилетает" от жены в Куршевеле: "Убегаю на стиле"