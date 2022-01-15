Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук стал популярным украинским телеведущим и сейчас снимается в шоу "Маска", а также "Співають всі". Звезда женился в 2020 году на Кристине Горняк и сейчас пара занята постройкой загородного особняка. А недавно пара отправилась на отдых в Куршевель, Франция, где катаются на лыжах. На новом видео в Инстаграм Владимир показал, как там проводит время.

На видео Владимир сидел за столом и отрабатывал с другом трюк, во время которого тот его бьет бутылкой, а он уклоняется, пригнув голову.

"Голливуд, свяжитесь со мной",

"Ахахаха", - написала жена Кристина.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Вы приняты", "Вы можете спокойно заменить Тома Круза и сами выполнять все трюки без каскадёров", "Вова, ты наверняка знаешь, что за клип, который использовался для маски Скандал в песне Зима в сердце? Скажи, пожалуйста", "Ахахаххх))) актёр то выпивший".

Напомним, ведущий "Маски" Владимир Остапчук решил потроллить жену, но опозорился сам

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука в Куршевеле разозлила украинцев, похваставшись дорогой покупкой

А еще Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук признался, за что ему "прилетает" от жены в Куршевеле



