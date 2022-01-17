Как передает Politeka.net, телеведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук после громкого разрыва с Еленой Войченко, с которой у него двое детей, женился на юристе Кристине Горняк.

Жена Владимира Остапчука активно ведет свою страницу в соцсети и периодически радует фолловеров подробностями своей жизни с шоуменом.

Кристину Горняк спросили, как она относится к такой модели отношений, где женщина не работает, а за все финансовые вопросы отвечает мужчина.

Супруга ведущего «Маски» ответила, что она к таким женщинам не относится, тем не менее ничего не имеет против такого варианта.

«Если это устраивает обоих партнеров? То почему бы и нет? Я вообще мечтаю быть уже содержанкой у Вовы. Ну или почти. Зай? Но скорее всего, я из тех, кто всегда будет зарабатывать денежки», - добавила Кристина Горняк.

Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука на элитном курорте похвасталась умением мужа: "Подловил..."

Как сообщала Politeka, Кристина Горняк честно рассказала, кто за что платит в их в Остапчуком семье: «Он берет на себя…»

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