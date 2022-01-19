Известная певица Злата Огневич, которая была героиней шоу "Холостячка" отправилась на отдых в Африку и рассказала о своем курортном романе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая спустя полтора месяца отношений рассталась со своим избранником с "Холостячки", после проекта отправилась на отдых в Африку. Теперь звезда часто радует поклонников на своей станице в Instagram жаркими кадрами своих приключений.

Так, недавно Злата выложила в сторис горячее пляжное фото и ответила на вопрос. На снимке певица запечатлена на пляже под густыми пальмами, перед камерой она появилась в соблазнительном розовом купальнике, который подчеркнул фигуру и аппетитные формы. Волосы красотки распущены и чуть растрепаны, а на лице стильные очки и полное блаженство.

У Златы спросили: "У вас случались курортные романы?". На это Огневич ответила утвердительно и раскрыла некоторые подробности: "Да! И такой роман перерос в отношения длиной более 3-х лет".

Напомним, Злата Огневич показала свои роскошные апартаменты в Африке: вид на океан и постель, усыпанная лепестками.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Злата Огневич показала, чем занималась по ночам в Африке: "А теперь на вечеринку!".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в Африке решилась показать себя без фильтров: "Забила на все".