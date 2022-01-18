Известная певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, в каких апартаментах живет на отдыхе в Африке.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Злата Огневич показала свои роскошные апартаменты, в которых живет в Африке. В комнате огромная белоснежная кровать, усыпанная лепестками цветов, а с балкона виднеется зеленый сад и кусочек вида на Индийский океан.

"Сегодня покажу вам отель, в котором я живу. Вы часто меня спрашиваете по поводу чистоты отеля. Так вот, они убирают несколько раз в день. И когда я возвращаюсь в комнату, и вижу вот такую красоту", — поделилась Злата Огневич.

"И конечно же, обалденный вид с балкона. Вообще у меня балкон с видом на сад, но вон там виден кусочек индийского океана", — рассказала Огневич.

Напомним, Огневич впервые за два года выехала за границу и устроила себе отпуск в Африке, куда давно хотела попасть.

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