Известная певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, как проводит время на вечеринке перед своим уездом домой.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич провела несколько дней на насыщенном отдыхе в Африке, где устроила себе несколько поездок по городам, поселкам и изучала местную культуру. Причем успела также Огневич сильно загореть, о чем рассказывала в Инстаграм.

«Во-первых, я не знаю, каким образом цветы стоят в такой жаре так долго. А во вторых, мне надо уже собирать вещи, но в принципе ничего не изменилось. Я их буду собирать ночью, потому что я делаю что? Правильно! А теперь на вечеринку пойду. И не простую, а ту, которая входит в десятку лучших по всему миру» - поделилась планами на вечер Злата.

Свое обращение она традиционно сопроводила кадрами из номера отеля. Злата перед объективом сначала появилась в одном банном полотенце и с небрежно завязанными кудрями. А после этого уже показала, как пляшет на вечеринке.

Напомним, Злата стала более популярной после "Холостячки", а также скандального финала и пост-шоу проекта. Мужчина, которого она выбрала, бросил ее через месяц и не назвал причины, а сама звезда не смогла сдержать слез, когда рассказывала об этом.

Более того, мужчина посмеялся в Инстаграм над поведением Златы и воспользовался популярностью, чтобы стать более обсуждаемым в сети. Сама Огневич теперь вообще избегает тем личной жизни и показывает только свои будни.

Отдыхая в Африке, она успела также отойти от привычного стиля и прекратила выравнивать волосы.

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