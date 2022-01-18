Известная американская певица Мадонна, которая не перестает очаровывать поклонников моложавым видом, эффектно развалилась на полу в юбке.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 63-летней Мадонны появилась серия новых фото. На одном из снимков она лежала на полу, выставив одну ногу вперед. Артистка позировала в сетчатых колготках и юбке. Лицо она прикрыла солнцезащитными очками.

«In the Stu работает над 50 танцевальными ремиксами с @therealmikedean и небольшой помощью от @honeydijon», - подписала фото звезда.

В комментариях легенде поп-сцены оставили массу приятных слов.

«Это должен быть следующий тур, настоящая танцевальная вечеринка», «Весь день ждал твоего поста», «Девушка, вы все еще должны нам альбом ремиксов Veronica Electronica. Выпустите его вместе с бокс-сетом Ray Of Light к 25-летию», «Какая честь! Ты лучшая!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что, несмотря на возраст, Мадонна не перестает удивлять своей неиссякаемой энергией.

Напомним, что Мадонна устроила настоящую вечеринку на Новый год: "Ты когда-нибудь тусишь с…".

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