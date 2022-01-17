Як пише Politeka.net, в Instagram Мадонна показала, як насолоджується однією зі своїх улюблених пісень. Вона підспівувала під музику і виглядала дуже захопленою.
"Ця пісня дає мені крила", - підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Королева", "Промінь світла був і залишається абсолютно чарівним!", "Кращий альбом", «Ти така крута», «я так люблю цю чортову пісню, вона мене заводить», "Таких більше не роблять", - пишуть користувачі Мережі.
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Але знайшлися і ті, хто розкритикував 63-річну зірку за зовнішній вигляд. Для відео Мадонна використовувала фільтр, який перетворив її обличчя в маску з метеликом.
«Від Мадонни не залишилося і сліду», «зовсім не впізнати», "навіщо так багато фільтрів", - пишуть шанувальники.
Відзначимо, що Мадонна, незважаючи на вік, продовжує епатувати публіку зухвалими витівками і відвертими образами. Також зірка сильно захопилася пластикою.
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