Как передает Politeka.net, жена Романа Сасанчина Иванна ранее пожаловалась, что у нее застой молока. Из-за этого у девушки сильно поднялась температура. Она не смогла сдержать эмоций и поссорилась с мужем.
«Мой любимый муж никак не может домой приехать, с ним поругалась, видеть не хочу», - заявила Иванна в сторис.
После этого она подробнее рассказала о своем состоянии.
«Я передать уже не могу, как я себя чувствую. Температуру ничего не сбивает, вчера я ходила к женщине, она меня массажировала и сцедила. После этого температура еще выше, а шишки в груди еще больше. Не понимаю, из-за чего это. Завтра буду искать еще какого-то человека, чтобы посмотрел меня, потому что я не выдерживаю температуру 39, 3, меня трясет, ломает, в глазах темнеет», - поделилась своими переживаниям Иванна.
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Позже Иванна рассказала, что ее, скорее всего, будут забирать в больницу.
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