Как передает Politeka.net, жена Романа Сасанчина Иванна ранее пожаловалась, что у нее застой молока. Из-за этого у девушки сильно поднялась температура. Она не смогла сдержать эмоций и поссорилась с мужем.

«Мой любимый муж никак не может домой приехать, с ним поругалась, видеть не хочу», - заявила Иванна в сторис.

После этого она подробнее рассказала о своем состоянии.

«Я передать уже не могу, как я себя чувствую. Температуру ничего не сбивает, вчера я ходила к женщине, она меня массажировала и сцедила. После этого температура еще выше, а шишки в груди еще больше. Не понимаю, из-за чего это. Завтра буду искать еще какого-то человека, чтобы посмотрел меня, потому что я не выдерживаю температуру 39, 3, меня трясет, ломает, в глазах темнеет», - поделилась своими переживаниям Иванна.

Популярные статьи сейчас

Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»

Репяхова призналась, где сейчас живет с Виктором Павликом, у которого квартирный спор с бывшей: "Не секрет..."

Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»

Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже: эффектные кадры

Экс-ВИА Гра Мейхер изумила смелым образом в сетчатых колготках: "Надя, восторгаюсь"
Показать еще

Позже Иванна рассказала, что ее, скорее всего, будут забирать в больницу.

Напомним, что Иванна Сасанчина показала лицо маленькой дочки крупным планом: "Не закрывайся".

А еще Politeka писала, что Иванна Сасанчина после родов страдает от новой напасти: "Ужасно...".

Также Politeka сообщала, что Иванна Сасанчина пожаловалась на свое состояние после родов: "Это жесть...".