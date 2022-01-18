Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна рассказала своим поклонникам о болях, которые ей приходится переживать из-за проблем с грудью.

Как передает Politeka.net, жена Романа Сасанчина Иванна ранее пожаловалась, что у нее застой молока. Из-за этого у девушки сильно поднялась температура. Она не смогла сдержать эмоций и поссорилась с мужем.

«Мой любимый муж никак не может домой приехать, с ним поругалась, видеть не хочу», - заявила Иванна в сторис.

После этого она подробнее рассказала о своем состоянии.

«Я передать уже не могу, как я себя чувствую. Температуру ничего не сбивает, вчера я ходила к женщине, она меня массажировала и сцедила. После этого температура еще выше, а шишки в груди еще больше. Не понимаю, из-за чего это. Завтра буду искать еще какого-то человека, чтобы посмотрел меня, потому что я не выдерживаю температуру 39, 3, меня трясет, ломает, в глазах темнеет», - поделилась своими переживаниям Иванна.

Позже Иванна рассказала, что ее, скорее всего, будут забирать в больницу.

Напомним, что Иванна Сасанчина показала лицо маленькой дочки крупным планом: "Не закрывайся".

А еще Politeka писала, что Иванна Сасанчина после родов страдает от новой напасти: "Ужасно...".

Также Politeka сообщала, что Иванна Сасанчина пожаловалась на свое состояние после родов: "Это жесть...".