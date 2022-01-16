Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванна народилася дочка - Ліза. Незадовго до народження дочки подружжя побралися, проте весілля збираються святкувати, коли малятко вже підросте.

Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Сасанчина поскаржилася на свій стан. Як відомо, вона 30 грудня народила дочку Лізу методом кесаревого розтину.

"Їду до лікаря, цілу ніч так коматозило. Це жесть. З ранку почала боліти груди", - поскаржилася на свій стан Іванна Сасанчина.

"Сьогодні швидше за все мене в Сторіз не буде. Дуже погано себе почуваю", - розповіла про свій стан Іванна Сасанчина.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

Раніше повідомлялося, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала обличчя крихітної дочки крупним планом: "Не закривайся"

Також, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина після важких пологів проходить через нові випробування: "Вже півтора тижні..."

Politeka розповідала, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала виглядом через півтора тижні після пологів: "Навіть без..."