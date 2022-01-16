Як пише Politeka.net, 19-річний український співак, переможець проектів Голос. Діти і Голос країни Роман Сасанчин і його дружина Іванка зовсім недавно стали батьками. 30 грудня 2021 року у пари народилася дівчинка, яку назвали Єлизаветою.
Молоді батьки настільки щасливі, що вирішили з перших днів не приховувати дитину від сторонніх очей.
У своїх Stories Instagram дівчина регулярно показує, як вона привчається бути мамою, а також демонструє свою крихту.
На нових кадрах Іванка знімає маленьку Лізу, якої немає ще й місяця, а та закриває личко ручками.
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"Не закривайся», - просить її дівчина.
Зазначимо, що хейтери не раз звинувачували Іванну, що вона з Романом піаряться і заробляють на дочці. На що та відповідала, що якщо б вони піарилися, то показали б дитину значно пізніше, щоб витримати інтригу.
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