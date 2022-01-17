Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин переміг на проектах " Голос країни. Діти", а також"Голос країни". Нещодавно його дружина Іванна народила первістка-дочку, яку назвали Лізою. Пара побралася буквально перед народженням малятка, а весілля планують після того, як дівчинка підросте. Іванна, як і Роман, активно веде сторінку в Instagram.
На новому сторіс Іванна розповіла, як себе почуває.
"Пальчики завжди в Зеленці. Як відчуваю себе? Добре, мене ламає, трясе і температура 38.5!(. У мене застій, ходила зважуватися, сподіваюся, завтра буде краще. Груди болить жахливо", - написала дівчина.
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Також зірка додала фото малятка Лізи. Дівчинка була в білому одязі і з шапочкою на голові. Іванна зробила фотографію, коли дівчинка спала.
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