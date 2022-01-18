Экс-жена DZIDZIO Slavia после развода стала активно развивать сольную карьеру, пишет Politeka.net. По словам артистки, муж не хотел ей помогать, по словам Михаила Хомы в одном из интервью, сейчас бывшая супруга просит у него советов, ведь они сохранили дружеские отношения.
На данный момент певица отправилась на Кубу. О своем путешествии Slavia рассказывает в Инстаграм, на котором насчитывается 24 тысячи подписчиков.
Красотка делится яркими кадрами своего приятного времяпрепровождения. В одних из новых сторис певица засмотрелась на кубинских красавчиков, которые танцевали на сцене.
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Отметим, ранее певица призналась, что не ездила на море в прошлом году. Бывшая жена Dzidzio призналась, что у нее в 2021-ом году было очень много дел, и она их "разгребала". Видимо, звезда решила наверстать упущенное в начале этого года.
Напомним, бывшая жена Дзидзьо после развода уехала из Украины в экзотическую страну
Также Politeka сообщала, что экс-жена Дзидзьо SLAVIA в миниатюрном купальнике понежилась под кубинским солнцем
А еще Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO в красном купальнике позировала на камнях