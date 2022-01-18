Известный шеф-повар, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво насмешил рассказом о том, каково это знакомиться с девушками на улице.

Как передает Politeka.net, 50-летний Эктор Хименес-Браво является активным пользователем социальных сетей. Он постоянно общается с поклонниками в Инстаграм, а также снимает видео для молодежной сети Тик Ток. Нередко к себе в видео шоумен приглашает других звезд.

В свежем видео у него засветилась известная молодая тиктокерша. Парочка решила разыграть смешную миниатюру о знакомстве на улице.

«Когда решил познакомиться с девушкой на улице», - подписал Эктор миниатюру.

«Привет. А ты что хачапури? Потому что, когда я ем хачапури, то они такие горячие, и ты тоже очень горячий», - обратилась к Эктору девушка, вынудив его сбежать.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов.

«Очень смешно», «Эктор, беги от нее подальше», «Ожидание и реальность», - пишут пользователи сети.

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