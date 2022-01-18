Как передает Politeka.net, 50-летний Эктор Хименес-Браво является активным пользователем социальных сетей. Он постоянно общается с поклонниками в Инстаграм, а также снимает видео для молодежной сети Тик Ток. Нередко к себе в видео шоумен приглашает других звезд.
В свежем видео у него засветилась известная молодая тиктокерша. Парочка решила разыграть смешную миниатюру о знакомстве на улице.
«Когда решил познакомиться с девушкой на улице», - подписал Эктор миниатюру.
«Привет. А ты что хачапури? Потому что, когда я ем хачапури, то они такие горячие, и ты тоже очень горячий», - обратилась к Эктору девушка, вынудив его сбежать.
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В комментариях поклонники оставили массу отзывов.
«Очень смешно», «Эктор, беги от нее подальше», «Ожидание и реальность», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво рассказал, что думает об украинском борще и голубцах: "Честно, это...".
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво удивил новыми кадрами: «Когда будут видео с твоей…».
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво рассказал, как восстанавливается после шумного юбилея: "У меня много энергии".