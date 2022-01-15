Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить ранок після свого дня народження і розповів, якому сніданку віддає перевагу.

Ектор Хіменес-Браво попри завантажений графік, багато часу присвячує соцмережам, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram ресторатор розповідає про найцікавіше.

Зокрема, 14 січня суддя "Майстер Шеф" відсвяткував 50-річчя. Ресторатор відзначив день народження в одному з ресторанів, і запросив кілька зірок та інших важливих для нього людей.

А в нових сторіс Ектор Хіменес-Браво розповів про свій сніданок.

"Після дня народження мій сніданок - авокадо-тост, лосось, яйце пашот, капучино і апельсиновий сік", - поділився ресторатор показуючи на тарілку.

"У мене багато енергії, хороший сніданок, потім йду на роботу, і буде неймовірний день. Доброї суботи, гарного уїк-енду, друзі", - розповів про плани суддя популярного проєкту.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво переїхав до України з Канади в 2009 році. Ресторатор побудував успішний бізнес, а пізніше почав зніматися в шоу "Майстер Шеф". За цей час він завоював величезну популярність в Україні.

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