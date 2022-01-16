Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним українським і канадським бізнесменом. Зірка також судить проект" Майстер Шеф " разом з Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською. Днями у Ектора був ювілей-50-річчя. Колеги по знімальному майданчику та учасники "Майстер Шеф" зворушливо привітали зірку зі святом. Не забуває Ектор і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео Ектор з'явився у футболці і Мілітарі-штанях. Звезеда нявкав, відповідаючи на питання, які йому зазвичай задають в коментарях:

"Хто переможець Майстер Шеф?", "Коли новий сезон Майстер Шеф Діти?", "Чому ви не дали йому чорний фартух?", "Коли будуть відео з твоєю дівчиною?", "Чому у тебе досі немає дітей?", "Чому ти живеш в Україні".

"Я: просто знімаю тікток. Мої коментарі:", - підписав відео Ектор.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Мяу", " коли сезон мяу?", "Гарне почуття гумору", "Клас, я уявляю, як вас дістають", " Вам йде Мілітарі.Ідея на конкурс-приготувати страви з армійського рюкзака".

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