Как передает Politeka.net, в Инстаграм Ольга Харлан опубликовала фото, сделанное в кровати. Она выглядела расстроенной.
«А кому сегодня шею защемило? Мне, мне. Перехожу в режим робота», - подписала фото спортсменка.
Также она показала, как ее возлюбленный, спортсмен Луиджи Самеле заботится о ней. Мужчина нарисовал на листе бумаге инструкцию о том, какие препараты ей нужно принять в течение дня. Ольга умилилась такой заботе.
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Отметим, что Ольга Харлан дошла до финала последнего сезона шоу «Танці з зірками», где она танцевала в паре с хореографом Дмитрием Дикусаром. Многие пророчили паре победу, но триумфатором шоу стал Артур Логай.
После окончания шоу Ольга вместе с возлюбленным уехала отдыхать в США, но проект не отпускал ее эмоционально, поэтому у себя в Инстаграм она решила рассказывать о каждом эфире шоу.
Напомним, что Ольга Харлан покрасовалась своими успехами: "Снимаю шляпу".
А еще Politeka писала, что Харлан довели до слез при Дикусаре: "Не понимал, что творится".
Также Politeka сообщала, что Харлан поведала о закулисье шоу: "Травмы, фехтование, и…".