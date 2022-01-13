Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні у 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Зараз вона продовжує свою спортивну кар'єру. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", а її партнером по проекту став Дмитро Дікусар.

Так, цього разу спортсменка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Ольга Харлан показала кадр з фотосесії, де в шикарній синій сукні позує з медалями на шиї.

"Не заплутайтеся, хлопці😜 мені було набагато більш важко, щоб надіти цих дітей на шию 😅 сумую за цим", - висловилася Ольга Харлан.

Шанувальники залишили безліч коментарів для спортсменки: "Ти найкраща", "Вражає", "Вау!", "Красуня", "Оля...", "Оленька, шикарна!!! Знімаю капелюх!", "Ти чудова", "Ьажаю тобі заповнити кількість цих дітей! Вірю - ти зможеш! А ми будемо радіти цим діткам!".

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