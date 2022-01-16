Як повідомляє Politeka.net, Олімпійська чемпіонка, фехтувальниця і просто красуня Ольга Харлан, яка посіла друге місце на шоу "Танців з зірками" розкрила нові подробиці закулісся шоу. Після фіналу спортсменка почала ділиться з шанувальниками в Instagram таємницями, які залишилися за кадром, розбираючи по частинах кожен ефір.

Тепер черга дійшла до шостого випуску, в якому Оля не тільки танцювала, а й фехтувала. Вона показала кілька кадрів з паркету і в закуліссі шоу, а також поділилася своїми враженнями.

"Знаю, знаю... минула неділя була без поста про танці. Я вирішила влаштувати собі неділю вихідний від танців. Те, що я не могла собі дозволити під час проекту. Отже, у нас проходить 6 ефір. І як пам'ятаєте, він був дуже емоційним для нашої пари. Травми, фехтування в номері, поява моєї сестри, зона ризику... все і відразу. Детальніше буде у мене в сторіс", - написала Харлан, а також зізналася, що читає коментарі, які їй залишають під постами в соцмережі.

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