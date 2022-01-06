В Украине стартовал Национальный отбор на международный конкурс "Евровидение-2022", в сети назвали имена артистов, которые примут участие.

Как передает Politeka.net, Нацотбор на "Евровидение-2022" уже стартовал. Как известно, в прошлом году победу одержала группа "Maneskin" из Италии, поэтому конкурс пройдет в этой стране, в городе Турин.

Так, на этот раз на странице издания Muzvar в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре показали, кто из артистов подал или собирается подавать заявку на участие в Нацотборе Евровидения-2022.

Среди артистов оказались:

Wellboy

ROXOLANA

hurtom

GORIM!

Cloudless

Michael Soul

LAURA MARTI

SOWA

ТОНКА

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

Eria

IDXO

Uliana Royce

Alina Pash

"Интересным фактом является то, что UA:Суспільне продолжает традицию СТБ и некоторых артистов оргкомитет отбора пригласил лично. К примеру, по информации наших инсайдеров, таким образом были приглашены Анна Тринчер и LAUD. Известно, что сладкоголосая поп принцесса отказалась, а вот опытный евроотборщик LAUD еще думает", — пишут на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев под публикацией: "Ого, как много известных имен", "Интересно будет услышать ROXOLANA и SOWA, может Wellboy... Другие – либо были, либо совсем неизвестны. 😏 Посмотрим, на что способны", "Отбор будет бомба", "Интересный список! Надеюсь, песни будут сильными и победит лучший!", "Ох и интересен будет нынешний евросезон!".

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