Как передает Politeka.net, Нацотбор на "Евровидение-2022" уже стартовал. Как известно, в прошлом году победу одержала группа "Maneskin" из Италии, поэтому конкурс пройдет в этой стране, в городе Турин.
Так, на этот раз на странице издания Muzvar в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре показали, кто из артистов подал или собирается подавать заявку на участие в Нацотборе Евровидения-2022.
Среди артистов оказались:
- Wellboy
- ROXOLANA
- hurtom
- GORIM!
- Cloudless
- Michael Soul
- LAURA MARTI
- SOWA
- ТОНКА
- Nazar YA
- Софія Іванько
- Софія Шанті
- Eria
- IDXO
- Uliana Royce
- Alina Pash
"Интересным фактом является то, что UA:Суспільне продолжает традицию СТБ и некоторых артистов оргкомитет отбора пригласил лично. К примеру, по информации наших инсайдеров, таким образом были приглашены Анна Тринчер и LAUD. Известно, что сладкоголосая поп принцесса отказалась, а вот опытный евроотборщик LAUD еще думает", — пишут на аккаунте.
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Пользователи сети оставили множество комментариев под публикацией: "Ого, как много известных имен", "Интересно будет услышать ROXOLANA и SOWA, может Wellboy... Другие – либо были, либо совсем неизвестны. 😏 Посмотрим, на что способны", "Отбор будет бомба", "Интересный список! Надеюсь, песни будут сильными и победит лучший!", "Ох и интересен будет нынешний евросезон!".
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