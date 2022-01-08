Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці muzwar в Instagram опублікували підбірку виступів українських співаків, які представляли нашу країну на пісенному конкурсі "Євробачення" та увійшли до рейтингу ТОП-500 пісень від ESC Radio.
"Нещодавно був опублікований рейтинг конкурсних пісень Євробачення "усіх часів та народів". Приємно зазначити, що з 16 хітів України, 13 увійшли до фінального ТОП-500 від ESC Radio. Це чи не найкращий результат усього ТОПу", - написали на сторінці.
Так, пісня гурту Go_A "Шум" (2021) опинилася на 3 місці, Jamala з піснею "1944" (2016) зайняла 14 місце, Вєрка Сердючка "Dancing Lasha Tumbai" (2007) - 72 місце.
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Інші місця розподілилися наступним чином:
78. Дикі танці - Руслана, 2004
108. Shady Lady - Ані Лорак, 2008
128. Соловей - Go_A, 2020
179. Gravity - Злата Огневич, 2013
183. Under The Ladder - MELOVIN, 2018
242. Be My Valentine - Світлана Лобода, 2008
258. Tick-Tock - Марія Яремчук, 2014
365. Be My Guest - Гайтана, 2012
419. Sweet People - Alyosha, 2010
465. Show Me Your Love - Тіна Кароль, 2006
Нагадаємо, що Україна - єдина країна на Євробаченні, яка за 18 років участі завжди проходила у фінал.
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