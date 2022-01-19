Известная телеведущая Катя Осадчая поразила новым образом и показала героев первой в новом году съемки своей программы "Світське життя".

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно вместе с мужем и детьми отдыхала в Таиланде и красовалась в купальниках и пляжных сарафанах, уже вернулась к работе. На странице программы "Світське життя" в Instagram опубликовали кадры с первой в новом году съемки шоу.

На снимках телеведущая Катя Осадчая позирует со своими гостями, среди которых главные герои нового сериала "Дикие" Эльдар Кабиров, Дарья Петрожицкая и Руслан Ханумак, а также звезда "Квартал 95" Елена Кравец.

Сама Катя просто блистает в стильном образе – на не элегантный ярко-синий костюм, который подчеркнул стройную фигуру. Свой лук телеведущая дополнила бежевыми шпильками и светлой кепкой, ее волосы собраны под головным убором, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

"Первая съемка "Світського життя" в 2022 году – до премьерный показ сериала "Дикие". Соскучились?", - говорится в подписи к фото. Пользователи тут же принялись комментировать новые фотографии на странице программы, обсуждая образы звезд.

Напомним, Осадчая в компании Горбунова поделилась с украинцами кусочком лета: "Такая счастливая женщина".

Как сообщала Politeka, Осадчая в броском купальнике показала, как релаксирует без Горбунова и детей: "Эти цвета...".

Также Politeka писала, что Осадчая расслабилась на отдыхе и засветила свои незагорелые места: "Давайте исследовать".