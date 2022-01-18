Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво, у которого есть свой ресторан в Киеве, заговорил о своих ошибках.

«3 причины, почему ваш ресторан закроется через 2 месяца. На правах опытного ресторатора расскажу об основных ошибках моих коллег и даже моих собственных, из-за которых рестораны часто не продерживались на рынке дольше нескольких месяцев», - отметил Хименес-Браво.

По его словам, к основным ошибкам относится медлительность, когда рестораны не могут быстро реагировать на реалии рынка. Например, организовать доставку в карантин. Отсутствие бизнес-плана и аналитики, а также игнорирование вкусов целевого гостя также является ошибкой. Ресторатор отмечает, что всегда нужно сравнивать показатели и расти к поставленной цели, а также прислушиваться к гостям заведения и учитывать их вкусы.

«Это основные ошибки, которые я заметил и прожил сам», - подвел итог он.

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