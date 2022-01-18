Як передає Politeka.net, 50-річний Ектор Хіменес-Браво є активним користувачем соціальних мереж. Він постійно спілкується з шанувальниками в Instagram, а також знімає відео для молодіжної мережі Тік Ток. Нерідко до себе у відео шоумен запрошує інших зірок.
У свіжому відео у нього засвітилася відома молода тіктокерша. Парочка вирішила розіграти смішну мініатюру про знайомство на вулиці.
"Коли вирішив познайомитися з дівчиною на вулиці", - підписав Ектор мініатюру.
«Привіт. А ти що хачапурі? Тому що, коли я їм хачапурі, то вони такі гарячі, і ти теж дуже гарячий», - звернулася до Ектора дівчина, змусивши його втекти.
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У коментарях шанувальники залишили масу відгуків.
"Дуже смішно", «Ектор, біжи від неї подалі», "очікування і реальність", - пишуть користувачі Мережі.
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