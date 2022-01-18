Відомий шеф-кухар, суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво насмішив розповіддю про те, як це знайомитися з дівчатами на вулиці.

Як передає Politeka.net, 50-річний Ектор Хіменес-Браво є активним користувачем соціальних мереж. Він постійно спілкується з шанувальниками в Instagram, а також знімає відео для молодіжної мережі Тік Ток. Нерідко до себе у відео шоумен запрошує інших зірок.

У свіжому відео у нього засвітилася відома молода тіктокерша. Парочка вирішила розіграти смішну мініатюру про знайомство на вулиці.

"Коли вирішив познайомитися з дівчиною на вулиці", - підписав Ектор мініатюру.

«Привіт. А ти що хачапурі? Тому що, коли я їм хачапурі, то вони такі гарячі, і ти теж дуже гарячий», - звернулася до Ектора дівчина, змусивши його втекти.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків.

"Дуже смішно", «Ектор, біжи від неї подалі», "очікування і реальність", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво розповів, що думає про український борщ і голубці: "чесно, це...".

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво здивував новими кадрами: "коли будуть відео з твоєю...".

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво розповів, як відновлюється після галасливого ювілею: "у мене багато енергії".