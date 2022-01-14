Анна Кошмал завоевала огромную популярность после выхода сериала "Сваты", где исполнила роль уже повзрослевшей внучки в семьях Будько и Ковалевых, передает Politeka.net. Именно за эту роль актриса была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф».
Сейчас звезда продолжает сниматься не только в этом сериале, но и в других, и не забывает вести страницу в Инстаграм. На аккаунт Анны Кошмал подписаны 763 тысячи пользователей Сети.
В некоторых сторис актриса делится откровениями. Так, в одном из них "Женька" ответила на вопросы поклонников. В частности, о ее опасной болезни.
"Вы болели ковидом? Если да, то как перенесли?", - поинтересовался один из подписчиков.
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"Болела, перенесла легко. Один день невысокой температуры и на пару дней исчезли вкус и запах", - ответила Анна Кошмал.
Отметим, Анна Кошмал несколько лет встречалась со своим будущим мужем Иваном. В 2017 году парень сделал девушке предложение, и они расписались зимой этого же года, спустя год у пары родился сын.
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