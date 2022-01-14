Анна Кошмал, которая сыграла роль Женьки в культовом сериале "Сваты", показала беременный животик на отдыхе, впечатлив видом на фото.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал стала очень известной в Украине актрисой благодаря телесериалу "Сваты". Там звезда сыграла роль Евгении Ковалевой, которая ее и прославила. После этого актриса участвовала в десятках других работ и продолжает активно строить карьеру. 27-летняя Анна несколько лет назад забеременна и родила первенца. Но актриса не делала паузу в работе и активно снималась. не забывает Кошмал и об соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами самым необычным.

Анна в сторис Инстаграм решила пообщаться с фолловерами.

"Задайте мне вопрос", - написала Кошмал.

Можно ваше фото во время беременности", - попросил один из фолловеров.

На это Анна опубликовала снимок, где позировала в платье у пальмы и держалась за большой животик. На Кошмал были стильные очки, которые дополнили образ. Как можно понять, звезда во время беременности летала куда-то отдыхать.

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