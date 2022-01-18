Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Даша Астафьева поделилась забавным видео, на котором она устроила сумасшедшие развлечения с собакой. Певица была в гостях у друзей, где решила потискать пушистого пса. Она затащила его на руки, несмотря на то, что он был с нее размером.
«Захват @pridesiberians. В гостях у замечательной, душевной и потрясающей землячки @iryna_bebekh», - подписала видео Астафьева.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. В комментариях артистке оставили массу отзывов.
«Как ужик на сковороде», «Птичка в клетке», «Какое счастье иметь собаку», «Милота», «Жизнь удалась», «Какие вы классные», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что у самой Астафьевой две собаки. Она тяжело переносила разлуку со своими домашними питомцами.
Напомним, что Даша Астафьева удивила размерами своего живота и заговорила о беременности: "Наберемся терпения".
А еще Politeka писала, что Астафьева показала, кто ее радует: "Так долго ждала встречи".
Также Politeka сообщала, что Даша Астафьева рассказала, как выглядеть не вызывающе в ярком купальнике: "Во всем виноват...".