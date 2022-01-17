Відома українська співачка і модель, екс-солістка групи Nikita Даша Астаф'єва порадувала милими кадрами з вихованцем, якого взяла на руки.

Даша Астаф'єва восени минулого року розповіла про розставання з бізнесменом Артемом Кімом, з яким будувала стосунки кілька років і зовсім не показувала його в мережі, щоб уникнути хвилі розпросів або негативу, передає Politeka.net. Зараз артистка одна і займається тільки своєю кар'єрою.

Причому виступає вона досить рідко, вважаючи за краще іноді бути в ролі діджея, а також бути рекламним представником відомого косметичного бренду. Також Астаф'єва активно веде соціальні мережі і показує в Instagram, як зазвичай проходять її будні.

Цього разу Даша зустрілася з тими, з ким довго планувала і не змогла встояти від пропозиції зробити фото з одним вихованцем. Як відомо, у самої Астаф'євої два собаки, за якими вона стежить з повною відповідальністю і нерідко також допомагає притулкам.

«Я так довго чекала цієї зустрічі. Якщо у когось був досвід викрадення такого розміру собачки і перевезення у валізі, маякніть будь ласка " - пожартувала Даша.

Також, щоб не нудьгувати, вона вирішила відповісти на питання своїх шанувальників.

"Як не відчувати себе старою в 27? Про 30 + взагалі мовчу", - запитали у Астаф'євої.

«Підвищіться до 30...а потім народитеся заново. Все залежить від стану, який зароджують ті, кого ви впускаєте в своє життя...від занять і картинки. Мені, наприклад, 10 зовні, 8 всередині", - зазначила співачка, супроводивши відповідь яскравим фото, на якому постала в розкішній блузці і ефектному міні.

Нагадаємо, що Астаф'єва в леопардовому бікіні розповіла, що її радує: "приємна...".

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