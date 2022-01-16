Як пише Politeka.net, артистка вирішила поділитися з шанувальниками жартівливою порадою. Зараз Астаф'єва, як і багато українських зірок, відпочиває за кордоном. Співачка радує шанувальників яскравими знімками з пляжу, на яких не соромиться демонструвати ідеальну фігуру в купальниках-бікіні.
На нових фото Даша вирішила позувати так, щоб знімки не здавалися зухвалими. Справа ускладнювалася тим, що її купальник був з леопардовим принтом.
На одному зі знімків Астаф'єва стояла, високо закинувши руки вгору, і посміхалася.
На другому фото зірка закинула руки за голову, демонструючи накачаний прес.
"Лайфхак, як виглядати не зухвало у леопаді! У всьому винен фотограф Саша, якому тринадцять років, і зграя пенсіонерів, які радили як краще встати. Два зі ста. Кста. Я всі дні тут в леопардовому, це який діагноз?", - підписала знімки зірка.
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Її шанувальники оцінили фото.
"Красиве тіло і прес є", "ідеальна!", "Найкрасивіша дівчина в світі», "дуже добре вийшло, як завжди", "пощастило зграї пенсіонерів", - пишуть люди.
Нагадаємо, щаслива Астаф'єва показала, хто найбільше її радує.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва здивувала розмірами свого живота, відповівши на питання про вагітність.
Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва в ефектному міні дала пораду українкам.