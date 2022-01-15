Даша Астаф'єва восени минулого року розповіла про розставання з бізнесменом Артемом Кімом, з яким будувала стосунки кілька років, передає Politeka.net. Пара багато пережила разом, але створити щось довгострокове все ж не вдалося.
Попри те, що у зірки не ладиться з особистим життям, Даша Астаф'єва часто отримує питання про свою вагітність. Є ті, хто радить артистці вже народжувати, нагадуючи про її вік.
Співачка нерідко відповідає на ці питання, які, ймовірно, її зачіпають. Нещодавно вона розмістила сторі з непристойним жестом.
А цього разу зірка прокоментувала ці теми з іронією.
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"Дочитую деякі питання і відразу в бій", - написала вона.
"До 40 років потрібно хоча б одного малюка) у тебе красиві діти будуть", - написав один з користувачів Мережі.
"Підкотила рубрика "Поради зірок". Наберемося терпіння, брати й сестри", - відповіла артистка.
"Ви що вагітна?",- поцікавився один з шанувальників.
У відповідь артистка похвалилася ідеальним пресом.
А також надула живіт, в результаті здивувавши його розмірами.
"Хочу вагітна, хочу ні", - написала Даша Астаф'єва.
Нагадаємо, Астаф'єва несподівано зізналася, що розлучилася зі своїм бойфрендом
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