Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм шоумен, актер и продюсер Юрий Горбунов засветил кадр с отдыха, после чего показал себя в морозном Киеве. Телеведущий во всей красе показал, с какой неохотой он прощается с отдыхом. На кадре в куртке и шапке он выглядел слегка разочарованным.
«Зимнее лето прошло! Становись к работе!», - подписал видео шоумен.
В комментариях ему оставили массу отзывов. Многие отметили, что телеведущий уже наскучил им со своими историями об отдыхе.
«Горбунов. Вас сильно много», «Надоели», «А не надо было руку менять ;)», «Желаю вам удачи», «Сколько можно», «Бывает и такое», «Не все же отдыхать», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая прекрасно отдохнули за границей. Они с удовольствием делились с поклонниками своими впечатлениями об экзотической стране.
Напомним, что Горбунов показал честное фото Осадчей в купальнике: "Держать во всем баланс".
А еще Politeka писала, что Горбунов распрощался с незабываемым отдыхом в Таиланде: "Было мало!".
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