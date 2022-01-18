Известный телеведущий, муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который только вернулся из семейного путешествия в Таиланд, показал, с каким видом возвращается к работе.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм шоумен, актер и продюсер Юрий Горбунов засветил кадр с отдыха, после чего показал себя в морозном Киеве. Телеведущий во всей красе показал, с какой неохотой он прощается с отдыхом. На кадре в куртке и шапке он выглядел слегка разочарованным.

«Зимнее лето прошло! Становись к работе!», - подписал видео шоумен.

В комментариях ему оставили массу отзывов. Многие отметили, что телеведущий уже наскучил им со своими историями об отдыхе.

«Горбунов. Вас сильно много», «Надоели», «А не надо было руку менять ;)», «Желаю вам удачи», «Сколько можно», «Бывает и такое», «Не все же отдыхать», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая прекрасно отдохнули за границей. Они с удовольствием делились с поклонниками своими впечатлениями об экзотической стране.

Напомним, что Горбунов показал честное фото Осадчей в купальнике: "Держать во всем баланс".

А еще Politeka писала, что Горбунов распрощался с незабываемым отдыхом в Таиланде: "Было мало!".

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