Відома телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно вразила кадром з відпочинку в Таїланді, засвітила підтягнуту фігуру після третіх пологів.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, автор і ведуча шоу "Світське життя" Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і синами вирушили до Таїланду, де добре проводять час. Причому в мережі можна помітити багато яскравих фото з останньої відпустки артистів.

"Головне в житті, син, тримати у всьому баланс!"- коротко пише під кадрами Горбань.

На фото чоловік показав, як встиг відпочити з дитиною і Осадчої на пляжі, а також зайнявся серфінгом. Причому після Осадча теж приєдналася і з задоволенням показала фігуру в рожевому купальнику.

"Супер сімейка, Катюша вогонь!; Хлопці та Ви круті, а водичка - казкова!..; переплюнув батька, молодець " - пишуть користувачі.

Також Катя Осадча, яка одружена з шоуменом Юрієм Горбуновим, порадувала шанувальників теплим знімком з відпочинку в Таїланді.

На новій фотографії Котити зображена на пляжі, вона стоїть босими ногами на піску, а за її спиною видно соковиту екзотичну зелень. Перед камерою зіркова красуня з'явилася в легкому пляжному образі-коротких рожевих шортиках і ліфчику від купальника без бретелей. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру телезірки через близько півроку після пологів.

Нагадавши, Осадча засвітила Горбунова в плавках на пляжі і не тільки: "я люблю за...".

Як повідомляла Politeka, Осадча в роздільному купальнику приголомшила фігурою після третіх пологів:"Без тисячі фільтрів і фотошопів".

Також Politeka писала, що Осадча, вирядившись не по погоді, вразила знімком серед купи снігу:"ще один ледачий день".