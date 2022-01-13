Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, автор і ведуча шоу "Світське життя" Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і синами вирушили до Таїланду, де добре проводять час. Причому в мережі можна помітити багато яскравих фото з останньої відпустки артистів.
"Головне в житті, син, тримати у всьому баланс!"- коротко пише під кадрами Горбань.
На фото чоловік показав, як встиг відпочити з дитиною і Осадчої на пляжі, а також зайнявся серфінгом. Причому після Осадча теж приєдналася і з задоволенням показала фігуру в рожевому купальнику.
"Супер сімейка, Катюша вогонь!; Хлопці та Ви круті, а водичка - казкова!..; переплюнув батька, молодець " - пишуть користувачі.
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Також Катя Осадча, яка одружена з шоуменом Юрієм Горбуновим, порадувала шанувальників теплим знімком з відпочинку в Таїланді.
На новій фотографії Котити зображена на пляжі, вона стоїть босими ногами на піску, а за її спиною видно соковиту екзотичну зелень. Перед камерою зіркова красуня з'явилася в легкому пляжному образі-коротких рожевих шортиках і ліфчику від купальника без бретелей. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру телезірки через близько півроку після пологів.
Нагадавши, Осадча засвітила Горбунова в плавках на пляжі і не тільки: "я люблю за...".
Як повідомляла Politeka, Осадча в роздільному купальнику приголомшила фігурою після третіх пологів:"Без тисячі фільтрів і фотошопів".
Також Politeka писала, що Осадча, вирядившись не по погоді, вразила знімком серед купи снігу:"ще один ледачий день".