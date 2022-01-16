Як пише Politeka.net, шоумен поділився новими яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Останні дні він зі своєю дружиною Катериною Осадчою і їх старшим сином Іваном відпочивав в Пхукеті, де сімейство насолоджувалося життям посеред справжніх джунглів і багато часу проводило на пляжі. Однак, зараз прийшла пора повертатися, і Горбань вирішив попрощатися з курортом.

Він опублікував серію фото, зроблених на відпочинку. На одному з них ведучий відпочивав на пляжі в лежаку під акуратним парасолькою. Ще на одному знімку вони з Осадчою плавали на байдарці, причому весла були у Горбунова, а його дружина тільки фотографувала.

Також ведучий показав, як гуляв по пляжу з сином, і поділився знімком мальовничого заходу.

"Таїланд, ти був чудовий! Тебе було мало!", - підписав кадри Горбань.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Пісочниця Таїланду в дії. Гарного відпочинку!", "Красива пара", "Краса", "Таїланду багато не буває, його завжди мало", - пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча в роздільному купальнику вразила фігурою після недавніх пологів.

Як повідомляла Politeka, Осадча в кидком купальнику показала, як релаксує без Горбунова і дітей.

Також Politeka писала, що 51-річний Горбунов, скинувши футболку, блиснув фігурою.