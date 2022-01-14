Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов, який є ведучим шоу «Голос країни» поділився подробицями зі зйомок проекту, а також розповів, у чому особливість роботи ведучого на наймасштабнішому вокальному шоу країни. Про це йдеться на сторінці проєкту в Інстаграм.

Юрій Горбунов поділився, що для нього є важливим у проекті.

«Головне – це залишатись неупередженим, тому що ведучі завжди на боці учасників. Коли тренери не повертаються або критикують, ми звісно незадоволені. От зараз, знаходячись в стрес-румі на «сліпих прослуховуваннях», і потім на боях, нокаутах, стоячи поруч з нашими учасниками, ми завжди відстоюємо їхні інтереси. І це є дуже важливо як для учасників, так і для нас», - розповів ведучий «Голосу країни».

Раніше креативний продюсер шоу "Голос країни" Володимир Завадюк зізнався, що за весь час роботи з різними зірками найчастіше конфлікти у нього виникали з двома відомими співачками – Наталією Могилевською і Тіною Кароль.

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