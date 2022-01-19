Как пишет Politeka.net известный украинский кулинар поделился в своем Instagram новым постом, в котором признался, какие бытовые обязанности причиняют ему немало проблем.

"Когда я съехал от родителей, то первое, что перестал делать-так это гладить. Ну вот нафига, если оно на тебе через несколько минут помнется. У меня нет никакой мотивации так задовбуватися. Когда бы мог, то вообще надевал мокрые вещи и просто шел, чтобы они высыхали по форме моего тела. Тогда даже не тратится время на развешивание. Но я так не делаю, потому что слишком чувствителен, а ощущения немного мерзкие от этого метода», - рассказал кулинар.

Клопотенко отметил, что впоследствии даже команда начала упрекать его за неряшливой вид.

"Одним словом, я жил много лет без маминого «ну что ты как не человек выглядишь, иди погладь вещи», экономил время и был счастливым. Но тут подстава пришла с неожиданного места. Моя собственная команда сказала, что мне надо гладить вещи, потому что ходить в мятом для такого почтенного человека не окей, и я снова стал несчастным на много-много дней», - рассказал он.

Наконец Клопотенко предложили стробировать отпаривал, который " делает процессики легче и быстрее».

Напомним, новое школьное меню от Клопотенка вызвало шквал критики, победитель "Мастер Шеф" ответил.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал украинцам, что делать, если детям не нравится новое меню в школах.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко напомнил об украинских традициях на Рождество.