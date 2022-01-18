Как передает Politeka.net, в Инстаграм Кристина Решетник показала всех своих мальчиков в полном составе. Они были наряжены в праздничные вышиванки и позировали возле новогодней елки.
«#ReshetnikBoys поздравляют вас с праздником. Сегодня, накануне Крещения, мы празднуем Второй Сочельник. Ну все… Теперь точно зимние праздники подошли к своему завершению», - подписала фото жена телеведущего.
В комментариях ей оставили массу теплых слов. Поклонники пришли в восторг от образов мальчишек.
«Давайте уже весну», «Какие милые», «Какие красивые маленькие украинцы», «Мамины крылья», «Классная команда ребят!», «Как же красивые у вас ребята», «Какие хорошенькие!», «Красавчики, пусть растут счастливые и здоровые», «Казачата малые! Надо еще девочку им в компанию!», - пишут пользователи сети.
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