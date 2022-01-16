Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український ведучий Григорій Решетнік, який вів реаліті-шоу "Холостяк" та "Холостячка", а також талант-шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Решетнік поділився із шанувальниками новою світлиною з дружиною Христиною та вирішив дати українцям пораду.

"Чоловіки, ділюся з вами порадою - коли дружина сказала: "Треба сфотографуватись", просто стійте рівненько та усміхайтесь, і буде вам щастя 😄", - написав Григорій Решетнік.

Нагадаємо, що з дружиною Христиною Решетнік одружився у 2010 році. За майже 12 років шлюбу в них народилося троє синів - Іван, Дмитро та Олександр.

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