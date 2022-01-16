Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася новим постом у своєму Instagram.
У ньому дружина популярного українського ведучого розповіла, що напередодні демонтажу всіх ялинок їх сімейство вирішило відвідати всі новорічні локації в Києві. Саме так Григорій, Христина і троє їхніх синів провели вечір неділі.
"Сімейство Решетник на всіх новорічних локаціях країни. Поки вони не закрилися, вирішили обійти геть усі. Ви були на ялинці в своєму місті? Сподобалася?", - написавши Решетник.
Вона також поділилася сімейними фото, зробленими в центрі Києва біля офісу президента. Сімейство позувало на тлі ялинки і святкової ілюмінації.
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Шанувальники тут же відреагували на пост Христини.
"Так) на Софіївській площі", "Ви найкращі. Хорошою вам прогулянки", "як Сашуня у вас постійно в колясці, у нас або везе або дивиться", "така крута атмосфера, була і дуже сподобалася", "дитині це точно набридло. Напевно не локації, а фоткатися... Це точно", - пишуть люди.
Відзначимо, що Решетник виховують трьох синів, молодшому з яких тільки кілька місяців тому виповнився рік.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник дав настанову, як поводитися з жінками.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Решетника заінтригувала новим образом у червоному піджаку.
Також Politeka писала, що дружина ведучого" Холостяк " Решетника стурбувала кадрами з маленьким сином.