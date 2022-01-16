Дружина ведучого шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" та інших проектів Григорія Решетника показала, як їх сім'я прощається зі святами.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася новим постом у своєму Instagram.

У ньому дружина популярного українського ведучого розповіла, що напередодні демонтажу всіх ялинок їх сімейство вирішило відвідати всі новорічні локації в Києві. Саме так Григорій, Христина і троє їхніх синів провели вечір неділі.

"Сімейство Решетник на всіх новорічних локаціях країни. Поки вони не закрилися, вирішили обійти геть усі. Ви були на ялинці в своєму місті? Сподобалася?", - написавши Решетник.

Вона також поділилася сімейними фото, зробленими в центрі Києва біля офісу президента. Сімейство позувало на тлі ялинки і святкової ілюмінації.

Шанувальники тут же відреагували на пост Христини.

"Так) на Софіївській площі", "Ви найкращі. Хорошою вам прогулянки", "як Сашуня у вас постійно в колясці, у нас або везе або дивиться", "така крута атмосфера, була і дуже сподобалася", "дитині це точно набридло. Напевно не локації, а фоткатися... Це точно", - пишуть люди.

Відзначимо, що Решетник виховують трьох синів, молодшому з яких тільки кілька місяців тому виповнився рік.

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