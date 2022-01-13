Дружина ведучого Григорія Решетника Христина розповіла, як поговорила з дитиною про дорослу тему, поділившись з українцями в Instagram.

Як пише Politeka.net, Христина і Григорій Решетник вже більше 10 років у шлюбі. У пари є троє дітей-Іван, Дмитро та Олександр. Христина в Instagram вирішила розповісти українцям, як пояснила середньому синові про те, звідки беруться діти.

"Розмови про" це»

Вчора в черговий раз старші діти говорили, що нам потрібно вже сестричку або братика))) кожен день нам з Гришею про це нагадують

А під кінець розмови Діма у нас почав питати, як малюк з живота з'являється, як народжувався він, Ваня і Саша.

Неначе ми батьки з досвідом, немов ми з Ванюшею це вже проходили, але Дімулі тільки 4 роки, а у старшого цікавість з'явилося десь в 6-7 років. Враховуючи вік, тут хотілося б якось підійти до питання не так глобально))

Так ось... Гриша відразу ж сказав, що з'являється з живота, будь то пупка)))) а потім глянув на мене з знаком питання в очах. Я сказала, що в принципі хід думок у тата правильний, але дитина живе 9 місяців в животі, через пупок і канат отримує від мами всю їжу і вітаміни, А потім, коли приходить час, з'являється через низ) Дімі було цього достатньо) )

Тепер чекаємо питання, як дітки потрапляють в животик?))

Так от, я за те, щоб особливо не придумувати історії про лелек і дітей, яких вони приносять, а за реальну ситуацію. Але, залежно від віку, без подробиць і шокуючих моментів", - написала Христина.

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