Анджеліна Джолі рідко показує на публіці фігуру у відкритих нарядах, тому кожен її вихід у світ в минулому люблять обговорювати фанати.

46-річна Анджеліна Джолі вважається еталоном краси, адже вміє тримати себе в руках на публіці, не вибирає занадто відкритий одяг і вважає за краще вести себе вкрай стримано перед фотографами, передає Politeka.net. Шанувальникам же подобається згадувати про те, якою Джолі була до розлучення.

Як відомо, нерідко Анджеліну запитують про те, як вона себе почуває після тривалого розлучення, чому тепер рідко знімається в нових фільмах і які плани у неї на майбутнє. Сама зірка на провокативні теми не реагує. Тому фанати зосереджуються на її образах з минулого.

Наприклад, в шовковій блузі і з яскравим макіяжем вона вразила своїх фанатів.

"Анджеліна Джолі хмуриться-це відмінна риса, прекрасна і класна; не йде, а пливе; така красива ❤️ люблю тебе; Per me la donna più bella del Mondo; я без розуму від такої блузи💖 😍; красиво🔥; Шикарний гарне вбрання в кращому вигляді 🔥 вміє заманити❤️; так красиво; чудова жінка».

Раніше ми писали, Анджеліна Джолі вважається еталоном краси. У світі маса жінок, які намагаються наблизитися до ідеалу, показуючи фото зірки в кабінетах косметологів, пластичних хірургів і навіть дантистів.

У мережі раз у раз створюють сторінки, присвячені актрисі. Так, в одному з таких акаунтів опублікували відео, в якому показали уривки того, як Анджеліна Джолі грала в дивилися з акторами Marvel.

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