46-річна Анджеліна Джолі знялася в знаменитому супергеройському фільмі і могла перетворитися заради значущої ролі, передає Politeka.net. Оскільки зірка також рідко бувала на публіці, поява Джолі на прем'єрному показі свого часу викликала досить бурхливу реакцію.

У мережі ті часом продовжують обговорювати різні моменти фільму "вічні" , а також образи Джолі. Він отримав підзаголовок "Команда", хоча більшою мірою сконцентрований на героїні Анджеліни Джолі.

У цьому фільмі їй довелося зіграти персонажа на ім'я Тена, яка в коміксах має багате минуле.

"Я люблю тебе❤; так, це мило😇 🖤 💋 🌹; яка сильна дама; я хотів бачити там Джолі більш активною, не подобається що вона там не грає, краще коли вона головний герой🔥; в цьому фільмі Ти мені подобаєшся!!! ❤ ; Вона відмінний актор; може ж, так вміти треба", - пишуть в мережі.

Зараз Джолі вкрай рідко з'являється на вулиці, не говорить про особисте життя і не розповідає про дітей.Однак, кожне рідкісне появою актриси з дітьми на публіці викликає бурхливий захват.

Вся справа в тому, що після складного і конфліктного розлучення з Бредом Піттом актриса практично зникла з виду публіки, сильно схудла і змінила стиль на дуже закритий і скромний.

На рідкісних кадрах Джолі тим часом почали порівнювати з дорослими дітьми, адже дівчатка стають дуже схожі на неї.

Нагадавши, Анджеліна Джолі пограла поглядом, від якого встоять небагато:"чорт візьми".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі раніше була блондинкою, в Мережі спливли несподівані фото: "вона і сама забула".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі блиснула шикарною голлівудською посмішкою, завороживши виглядом:"єдина і неповторна".