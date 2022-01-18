Оливия Калпо попала в фэшн-индустрию, когда была студенткой Бостонского университета, передает Politeka.net. В 2010 году девушка подписала договор о сотрудничестве с Maggie Inc. Спустя год она впервые стала участницей конкурса красоты, а затем завоевала победу на престижном мероприятии.

Сейчас за жизнью звезды следят пять миллионов подписчиков в Инстаграм. Оливия Калпо любит примерять слишком смелые образы, демонстрируя свою идеальную фигуру.

Одно из новых фото вызвало недовольную реакцию пользователей Сети - модель предстала в платье на завязочках, не надев нижнего белья.

Публикация собрала более 200 тысяч лайков и много комментариев:

"Всегда в такой вульгарной одежде", "Честно говоря, мне было бы неловко, если бы моя вторая половинка носила это на публике", "Это слишком 🙄, что случилось с твоей скромностью? Ты стала совсем другой", "Извините, но это платье ужасное", "Почему бы не оставить что-то для воображения? Это не сек**альное платье, а просто очень вульгарное".

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