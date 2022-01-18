Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик дает концерты в США и параллельно проводит время с семьей. В этот раз они посетили известную смотровую площадку в Нью-Йорке в Empire State Building.
«Побывали на легендарной смотровой площадке. Захватывает дух, а еще и какой мощный маркетинг, показывают все от начала строения до сегодняшних дней. Мы обязательно сюда ещё не единожды вернемся, когда будет тепло, так как зимой конечно холодно очень, но какой вид», - подписала фото Ирина.
В комментариях звездной семье оставили массу теплых слов.
«Любимые», «Что-то Платошке очень дух захватило!», «Вы попали как раз в самые холодные дни», «Сходите ещё на Edge там вид ну просто огонь», «Вы настоящие путешественники», «Вид супер», «Как же там красиво, Ира, там же самый шикарный вид», - пишут пользователи сети.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: как сейчас выглядит Маша, которая с 15 лет живет отдельно
Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года: "Вадик, лучше тебе..."
Экс-ВИА Гра Мейхер изумила смелым образом в сетчатых колготках: "Надя, восторгаюсь"
Напомним, что Ирина Монатик показала детей и рассказала об особенном событии: «В памяти навсегда».
А еще Politeka писала, что Монатик с семьей посетил известную киностудию: «Уже в Голливуде снимается».
Также Politeka сообщала, что Монатик впервые вывел на сцену своих детей: "Сейчас бы в Нью Йоркщину".