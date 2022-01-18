Жена популярного украинского исполнителя, автора хитов и продюсера Дмитрия Монатика Ирина показала, как они с семьей проводят время в США.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик дает концерты в США и параллельно проводит время с семьей. В этот раз они посетили известную смотровую площадку в Нью-Йорке в Empire State Building.

«Побывали на легендарной смотровой площадке. Захватывает дух, а еще и какой мощный маркетинг, показывают все от начала строения до сегодняшних дней. Мы обязательно сюда ещё не единожды вернемся, когда будет тепло, так как зимой конечно холодно очень, но какой вид», - подписала фото Ирина.

В комментариях звездной семье оставили массу теплых слов.

«Любимые», «Что-то Платошке очень дух захватило!», «Вы попали как раз в самые холодные дни», «Сходите ещё на Edge там вид ну просто огонь», «Вы настоящие путешественники», «Вид супер», «Как же там красиво, Ира, там же самый шикарный вид», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Монатик показала детей и рассказала об особенном событии: «В памяти навсегда».

А еще Politeka писала, что Монатик с семьей посетил известную киностудию: «Уже в Голливуде снимается».

Также Politeka сообщала, что Монатик впервые вывел на сцену своих детей: "Сейчас бы в Нью Йоркщину".