Як пише Politeka.net, в рамках концерту на Таймс-Сквер, який завершив тур Дмитра Монатіка за США, артист вперше вивів на сцену своїх синів 6-річного Данила і 4-річного Платона.

Новими кадрами поділилася дружина співака Ірина Демічева, і поділилася своїми враженнями. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Для нашої родини цей тур доленосний! Ми вперше поїхали в тур з синами, вони і раніше літали з нами точково на концерти улюбленого тата і найулюбленішого Артиста, але щоб прям в тур... це вперше... та ще й в який ТУР ... по містах США🗽 і завершальний був в Нью Йорку на Time Square, на сусідній вулиці розташувався мюзикл Lion King, і всі вогні Time Square... у пам'яті назавжди", - написала вона.

Кадри захопили користувачів мережі.

"Подаєте відмінний приклад малюкам! Молодці",» Ірочка, ви кращі«,» ви - приклад і захват", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Монатік в оточенні сім'ї засвітився біля відомої кіностудії.

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка на очах чоловіка пригорнула до "Бреда Пітта", кадри.

Також Politeka писала, що Дмитро Монатік публічно звернувся до свого молодшого сина.