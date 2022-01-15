Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Дмитро Монатік показав, як разом з сім'єю відпочивав за кордоном, поєднуючи відпустку з гастролями в Америці. Артист показав, які місця вони відвідали з дружиною і синами, а також як святкували день народження одного з синів.
На одному з фото сім'я засвітилася біля однієї з найпопулярніших голлівудських кіностудій. Хлопчики позували в смішних шапках у вигляді акул. У коментарях шанувальники залишили зоряному сімейству масу теплих відгуків.
"Шапки кльові","Сини такі класні", "Вау! Діма вже в Голлівуді знімається! Та пора вже після заслуженого артиста!", "Дітки, просто любов", "Які ж ви класні, і відпустка у вас вдалася", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що концерт Монатіка в Лос-Анджелесі зібрав сотні глядачів.
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