Дмитро Монатік ефектно завершив свій американський тур і познайомив зі сценою своїх маленьких синів, які також прилетіли в Штати з батьком і матір'ю.

Як пише Politeka.net, артист поділився відповідними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Цей рік сім'я Монатіка почала в США, де співак провів вже свій третій за рахунком тур. У рамках завершального концерту на Таймс-Сквер Монатік влаштував грандіозне шоу.

Під час цього виступу вперше на сцену вийшли діти популярного співака – 6-річний Данило і 4-річний Платон. Хлопчики поки не співали самі, але вийшли на уклін з татом і підтанцьовували разом з усіма.

"Дякую від душі!!! Це було так голосно!!! Так яскраво!!! Ми по-справжньому засяяли, а Даня і Платон вперше побачили шановану аудиторію зі сцени. В цілому, це був незабутній тур!", - звернувся до своїх шанувальників Монатік.

Опубліковані ним кадри вразили ведучу Лесю Нікітюк.

"Зараз би до Нью Йоркщини", - написала вона.

"Ти неймовірний артист!",- захопився в коментарях співак Віталій Козловський.

Українці теж оцінили пост Монатіка.

"Мрію побачити своїми очима такий ваш концерт!", "Дякуємо від щирого серця! Це було так душевно, так круто!", "Тур мрії кожного музиканта які майданчики, які концерти, світло, звук", "тотальне захоплення і гордість за такий успіх", "Краща команда українського шоу-бізнесу постійно розширюється", - пишуть люди.

Нагадаємо, Монатік в оточенні сім'ї засвітився біля відомої кіностудії.

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка на очах чоловіка пригорнула до "Бреда Пітта", кадри.

Також Politeka писала, що Дмитро Монатік публічно звернувся до свого молодшого сина.