Известный украинский боксер и чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как ему нахамил 8-летний мальчик.

Как передает Politeka.net, Александр Усик является всемирно известным украинским боксером. Он является чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Так, на этот раз чемпион мира пришел на интервью к Маше Ефросининой, где поделился фактами из своей жизни и ответил на многие вопросы. Александр Усик рассказал, как поехал на игру к сыну, где ему без стеснения нахамил незнакомый мальчик лет 8-9.

"Вчера ездил на игру к сыну, им по восемь или по девять лет. В перерыве стоим с мальчиком, пинаем мяч, их много на поле. И тут какой-то малой кричит: "Эй, дайте мяч". Я в шутку говорю: "Только за деньги". Как-то он так сказал: "Облезешь" или что-то такое...Комар, тебе восемь лет. Я в восемь лет не то чтобы боялся попросить этот мяч от скромности, я бы вообще пошел, нашел бы себе где-то этот мяч. А он мне говорит: "Облезешь", – поделился историей Александр Усик.

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